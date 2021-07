Al pendiente de su salud

Las versiones de que el también conductor padecía en el presente cáncer de piel, se desataron luego de que en un video en el que aparece maquillando a su hija Paula lo menciona, sin embargo, con una publicación deja claro que ese tema de salud es cosa del pasado, y que actualmente se encuentra bien.

“Queridos amigos agradezco profundamente el interés y preocupación hacia mi persona, referente al tema del cáncer en la piel del que hablé en el programa de mi hija Ana Paula quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer) esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares SIN la debida protección, me reviso una vez al año y hasta ahora todo está BIEN afortunadamente, para mi, no mas sol y cuando lo hay, con mucha protección solar, si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias”, se lee.

El pasado domingo Día del Padre, Capetillo la pasó muy bien en familia, y posteó una fotografía con su esposa Biby Gaitán y sus mellizos, quienes también celebraban su cumpleaños.