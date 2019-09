¡AL MIL POR CIENTO!

Se acerca el 11 de octubre, fecha en la que esta ciudad será testigo de una función de box profesional de grueso calibre denominada ¡Viva Reynosa! que se celebrará en el Gimnasio El Círculo de la UMAN. Los ídolos locales no se podían quedar fuera de este importante evento y José Luis Baltazar III está listo para subir al ring y enfrentarse ante el oriundo de la Ciudad de México, Eder "El Monkey" Lacierva, en combate pactado a seis rounds.

El orgullo de "La Chicho" Mendoza se siente ansioso por pelear, ya que su preparación se alargó más de lo planeado, esto debido al cambio de fecha que tuvo este evento.

"Me muero de ganas por pelear, ya teníamos el plan para pelear el 27 pero la función se corrió, ya estábamos listos, ya estábamos en peso pero viene este cambio y no me preocupa porque me sentía listo desde antes, ahora solamente a cuidar el peso", indicó el peleador.

"Voy a subir al ring mucho mejor, creo que si estaba al cien por ciento ahora voy a estar al mil", agregó con mucha seguridad.

Baltazar suele ocuparse más por lo que hará él arriba del ring que por estudiar a sus rivales y en esta ocasión no será la excepción.

"La pelea se va a ir dando pero nosotros queremos acabar rápido, voy a salir a hacer mi trabajo y brindarle a la gente una buena pelea, del rival no se mucho", dijo.

El tercero de la dinastía termina un entrenamiento más en el Gimnasio Baltazar donde se pasea como un león enjaulado.

"Quiero hacer la mayor cantidad de peleas posibles antes de que termine este 2019, donde sea, yo sueño con tener una pelea fuera del país, estamos abiertos a las peleas que nos ofrezcan pero primero hay que cumplir con esta", comentó respecto a su futuro inmediato.

La popularidad de "Balta" ha ido creciendo poco a poco, sobre todo después de haber ganado contundentemente en una función que se celebró hace unos meses en Río Bravo, la cual se televisó a nivel nacional.

"Es una gran motivación, pude mostrar mi talento en cadena nacional para que la gente tenga una probadita de lo que puedo ofrecer en un futuro, estamos trabajando para llegar a ser grandes", expresó el reynosense.

La función ¡Viva Reynosa! organizada por la empresa Boxin For Life reunirá a otras figuras como Eduardo "La Fiera" Montoya (Reynosa), Gino "La Disciplina" de La Paz (McAllen Tx), y Magaly "La Tormenta" Rodríguez (Monterrey).

"Es talento de la frontera, de Reynosa, Monterrey y de otras partes del país, estoy contento de ser tomado en cuenta para esta función", finalizó.