Al Khelaifi viajará a Brasil para convencer a Neymar de quedarse en el PSG

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, viajará a Brasil para reunirse con Neymar y convencerle de que siga en el club parisino a pesar del fracaso deportivo del equipo, que no ha sido capaz de avanzar más allá de los Octavos de Final de la Champions League tras la eliminación por parte del Real Madrid, equipo que cada vez suena más para irse la estrella brasileña, recogen hoy medios deportivos nacionales.

Junto al dirigente del PSG, viajará el director deportivo del club parisino, Antero Henrique, con el objetivo de que Neymar no fiche por el Real Madrid y convencerlo de quedarse en el equipo, además de ofrecerle un nuevo proyecto enlazado con el jugador brasileño.



Los acontecimientos han precipitado esta reunión, y Al Khelaifi quiere adelantarse a los movimientos del Real Madrid, que cuenta con Neymar como objetivo principal para reforzar la línea de ataque en la próxima temporada, a pesar de las complicaciones que puedan atribuirse a una negociación que se convertiría en histórica en caso de fructificar, dado el alto precio del jugador, señalan las mismas fuentes.



Neymar fue operado el pasado 3 de marzo en Brasil de la lesión en el quinto metatarsiano de su pie derecho que le apartó del encuentro de vuelta de Cuartos de la Champions League ante el Real Madrid, y el jugador, resaltan las fuentes, podría no volver a Francia en un mes, de ahí, que Al Khelaifi haya decidido visitarle para asegurarse de que todo sigue en orden con respecto a su futuro en el PSG.



El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, a lo largo de la semana pasada dio la orden de no vender a Neymar ni por todo el dinero del mundo, luego de los rumores que señalaban al brasileño lejos de París y muy cerca del Real Madrid, recogen los medios deportivos.



De hecho, hoy, lunes, el diario deportivo As señala que el Real Madrid se reunió con Neymar padre y conoció el precio del jugador.



Por último, el PSG busca nuevo entrenador para la próxima temporada, dado que no seguirá el actual técnico, el español, Unai Emery, y entre los nombres que suenan están Luis Enrique, Mauricio Pochettino y Antonio Conte, tras quedar descartados José Mourinho y Carlo Ancelotti que declinaron amablemente el ofrecimiento.