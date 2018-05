Al Khelaifi: "El padre de Neymar me dijo que su futuro está en París"

Este es uno de los mensajes de Al Khelaïfi en una entrevista publicada este domingo por el diario "L'Équipe", en la que también confirma la permanencia del uruguayo Edinson Cavani y niega estar decepcionado con el entrenador saliente, el español Unai Emery, al que rinde homenaje y desea lo mejor para el futuro.

Sobre Neymar, recuerda que ya se ha repetido 10 mil veces diciendo que se va a quedar en el PSG, con el que tiene todavía cuatro temporadas de contrato.



"Neymar está cansado de estos rumores sobre su futuro. Son los medios españoles los que lo dicen. Si se los cree, peor para usted", replica al periodista el máximo dirigente del club parisino, que muestra su hartazgo por tener que responder continuamente a esa cuestión.



De Cavani, hace notar que el delantero (máximo goleador de la liga francesa esta temporada) dijo la semana pasada que es feliz en su equipo.



Para Khelaïfi, no sólo tiene dos años más de contrato sino que es un gran jugador, un luchador, el máximo goleador de la historia del club. Se va a quedar.



No quiere entrar a dar nombres de los que se van a ir, con el argumento de que será el nuevo entrenador, Thomas Tuchel -al que se presenta esta tarde oficialmente- el que decidirá quién se queda y quién se va.



Interrogado sobre el caso de Rabiot, que ha sufrido una decepción al no ser escogido por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el Mundial de Rusia, afirma que es uno de los mejores centrocampistas del mundo, que ha hecho una buena temporada y lo considera como un hijo.



"Aquí está, estoy seguro de que se va a quedar. Se ha formado con nosotros. No tiene intención de dejar el club y me sorprendería que lo haga. No creo que tenga eso en mente", comentó.



Sobre los rumores de fichaje del mítico portero italiano Gianluigi Buffon, Al Khelaïfi no quiere confirmar ni desmentir su interés.



"¿Cree que le voy a decir a qué jugadores seguimos?"



En cualquier caso, hace hincapié en que el PSG ya tiene un guardameta titular, Areola, que es nuestro número uno también para la próxima temporada.