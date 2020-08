Al descubierto sus amenazas

Para callar bocas, incluso la del mismo Vicente Fernández Jr., Aylín Mujica habló en televisión con Karina Ortegón, la aún esposa del hijo de Chente, quien relató este miércoles de viva voz, el calvario que vive por no poder concluir su divorcio.

"No estoy divorciada del señor Vicente Fernández Jr. porque él sigue alargando el juicio. Es mentira que por esta pandemia se haya detenido. No se ha detenido nada. Ha sido una demanda de divorcio en la cual me pone cada día trabas, como más gastos, más cantidades, absorber hasta los gastos de sus propios abogados.

"Y llegando al asunto que tanto me tiene con dolores de cabeza, que es esta payasada de lo que pide", declaró Ortegón durante la entrevista realizada por la actriz cubana para el programa Suelta la Sopa.

La empresaria aseguró también que el hermano mayor de "El Potrillo" la acosa y amenaza constantemente a su familia, aunque no específico el tipo de intimidaciones.

"Él es muy berrinchudo, muy manipulador. El divorcio pareciera que no lo quiere dar, pareciera que lo que quiere es que se alargue. En mi caso, y lo hago abiertamente, me acosa, amenaza a mi familia y fuertemente.

"No ha sido nada fácil porque soy madre de cuatro hijos, y me avergüenza escuchar a un hombre decir que es todo un caballero y que se aproveché del apellido tan importante que lleva y que ni siquiera lo llevé como debe debe de ser".