Al cine español

SU PERSONAJE

"Es un thriller donde mi personaje es mexicano y regresa después de muchos años con una intención clara de recuperar algo", comenta.

"Estaba nerviosa por ser un personaje diferente, con un tema interesante y permitía contar otra historia, espero haya quedado bien", bromea.

Ariza fue quien la invitó a sumarse al proyecto español, en el que también participa el mexicano Christopher Hool ("Te presento a Laura" y "Cambio de ruta").

Este año ha sido el de presencia mexicana en el pais europeo, donde Manolo Caro grabó la serie "Érase una vez... pero ya no," llevándose a Mariana Treviño para uno de los papeles principales, mientras que José María Yazpik, Marina de Tavira, Darío Yazbek y Alicia Jaziz realizaron la producción Now and then, además de que Michelle Rodríguez, Aislinn Derbez y Regina Blandón filmaron la cinta "Con los años que me quedan".

EN TV

Perroni aún tiene en cartera el lanzamiento de la nueva temporada de "Oscuro deseo", en cuya primera entrega interpreta a una mujer casada que decide tomar un fin de semana para el desenfreno, terminando en tragedia.

A pregunta expresa, reitera que de su parte hay disposición para reunirse con sus excompañeros de RBD, pero sabiendo que está difícil por la agenda laboral de cada uno de ellos.

"Si hacemos algo sería por la amistad, pero ya veremos qué pasa. Uno está en Los Ángeles, Dulce está a full como mamá, Poncho está todo el tiempo filmando fuera de México, entonces tenemos que ver eso. Fuimos familia por cinco años, siete días a la semana, día y noche, hay un cariño y amor entre todos", expresa.

ESTRENA EN 2022

- Maite Perroni, junto al mexicano Mauricio Ochmann y el español Rubén Ochandiano completan el talento principal de "Sin ti no puedo", que esperaría estreno el próximo año.