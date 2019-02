Al cine en inglés

Ciudad de México.

A punto de cumplir 30 años de carrera artística, el actor sonorense Plutarco Haza considera que está en su mejor momento para darle un giro a su carrera y voltear hacia el mercado anglosajón.

"Los 40 para los actores son muy buenos, creo que ahí alcanzas la máxima madurez como actor, así como un futbolista son los 28, el actor a partir de sus 40 o 45 años está en su mejor etapa, es cuando tienes la energía para cruzar fronteras".

Haza ya dio su primer paso al participar en su primer filme en inglés, "El jardín", dirigida por Christian Cavazos, donde da vida a un político narcotraficante que trata de apoderarse de unas tierras pero se enfrenta a la resistencia de unos campesinos.

SU PRIMERA VEZ

"Es el primer proyecto en que hablo en inglés, tengo buen nivel en el idioma y puedo actuar bien los diálogos, lo difícil es pensar en inglés y sentir mientras lo haces, ese fue el desafío pero siento que salí adelante, ojalá que la película esté lista a finales de este año".

Haza comentó que siempre ha sido un sueño estar en el cine hablado en inglés, donde hay figuras que admira como Robert de Niro o Al Pacino.

"Si una película en inglés me puede llevar a trabajar en mejores proyectos obviamente lo haría, aunque no desprecio la carrera que tengo en México y, si ese tipo de trabajos los puedo hacer en español, mucho mejor, pero siempre he hecho casting para películas en inglés y esta es la primera vez que me quedo".

¿Y EN MÉXICO?

Actualmente Plutarco Haza promociona la bioserie: "Silvia frente a ti", donde da vida a Gregorio Walerstein también conocido como el zar del cine mexicano y descubridor del talento de Silvia Pinal.

"Fue un hombre que gracias a su tutela y su cariño a Silvia Pinal le evito muchos malos tragos, cuidó mucho su carrera y a veces su vida personal dándole un gran impulso, creo que si no hubiera tenido ese consejo, su alma rebelde la hubiera llevado a escándalos y muchas cosas que le hubieran perjudicado en su carrera".

Plutarco explicó que su personaje tiene presencia sólo en los primeros cinco capítulos, pero con una presencia muy fuerte dentro de la historia.

Durante la preparación del personaje Plutarco llevaba sin querer trabajo adelantado, porque le une una gran amistad a Mauricio Walerstein único hijo de este productor, quien ya le había contado cómo era su padre dentro y fuera del trabajo, pero el actor también investigó sobre su obra y vida para dar forma al personaje.

Regresa a Televisa

Su participación en este proyecto, la bioserie: "Silvia frente a ti" Plutarco Haza marca su retorno a Televisa, la empresa que lo vio nacer como actor; después de casi 20 años.