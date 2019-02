Al chocar con una vaca, el tren más rápido de India, fuera de juego al día siguiente de su inauguración

El tren más rápido de India sufrió su primer accidente el pasado sábado, tan solo un día después de su inauguración. El Vande Bharat Express chocó contra una vaca. Tras la colisión, los maquinistas notaron cómo los frenos fallaban, comenzó a salir humo de varios de los vagones y la electricidad dejó de funcionar en cuatro de ellos. "El tren tenía problemas técnicos y fue bloqueado de camino a Nueva Delhi", declaró la portavoz de Indian Rail, Smita Vats Sharma. Finalmente, el convoy pudo reanudar la marcha y llegar a tiempo a la capital para su primer viaje comercial previsto para el domingo.

Los choques contra vacas, un animal sagrado en India, son frecuentes en las carreteras y líneas de ferrocarril. Especialmente en el Estado de Uttar Pradesh, donde se produjo este incidente, al norte del país.

El pasado viernes 15, el presidente de India, Narendra Modi, había inaugurado este nuevo servicio que cubre la ruta entre la capital del país, Nueva Delhi, y Varanasi, una ciudad sagrada del hinduismo. Esta localidad se encuentra a orillas del río Ganges y atrae a numerosos peregrinos cada año.

El Vande Bharat Express puede alcanzar una velocidad de 180 por hora. El trayecto de 850 kilómetros entre las dos ciudades pasa de durar 14 horas a 8. Este nuevo tren forma parte de un plan del Gobierno para modernizar la red ferroviaria de India, que se remonta a la época colonial británica.

El nuevo tren nace envuelto en polémica. Una semana antes de su inauguración el ministro de Transporte Ferroviario, Piyush Goyal, subió a sus redes sociales un vídeo en el que se veía cómo el Vande Bharat Express pasaba a gran velocidad frente a una estación con el texto: "Es un pájaro... Es un avión... Mire el primer tren de semi-alta velocidad de India construido bajo la iniciativa make in India.Vande Bharat Express pasa volando a gran velocidad". Varios usuarios le acusaron de haber acelerado el vídeo para que pareciese que el tren circulaba más rápido.

It´s a bird...It´s a plane...Watch India´s first semi-high speed train built under ´Make in India´ initiative, Vande Bharat Express zooming past at lightening speed. pic.twitter.com/KbbaojAdjO