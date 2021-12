"Al carajo con ese cuento", dice AMLO sobre favorecer primero "a los de arriba"

En su discurso de una hora, el mandatario hizo un repaso por los temas que aborda diariamente en la conferencia mañanera: defendió a las Fuerzas Armadas, rechazó que el país se esté militarizando ante las tareas que desempeña el Ejército y la Marina, y volvió a reconocer que no ha cumplido su promesa de esclarecer la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

CIUDAD DE MÉXICO.– "Pueden darle marcha atrás a lo material, pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado en este tiempo el pueblo de México", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mensaje que dirigió desde el Zócalo capitalino por los tres años de su gobierno.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien portaba un huipil (telar indígena) estilizado, el titular del Ejecutivo federal –enfundado en un traje azul marino, camisa blanca y corbata roja–, lanzó un mensaje político frente a su gabinete y ante miles de simpatizantes que se congregaron en el Zócalo, procedentes de distintas regiones del país, acompañados y dirigidos por mandatarios, legisladores y dirigentes de Morena.

"En tres años ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo, la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, eso es lo más cercano a lo esencial, a lo mero principal y eso es lo más cercano a lo irreversible", expresó AMLO.

"Que se vayan al carajo con ese cuento"

El presidente insistió en que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo gracias a las remesas y a los programas sociales, "que se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero eran los de arriba porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuera permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento", expresó el mandatario.

"No se censura a nadie"

Luego, afirmó que en su administración se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir.

"Hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie; desde el gobierno federal no se organizan fraudes electorales como era antes; el gobierno no representa a una minoría sino a todos los mexicanos, se gobierna con austeridad y con autoridad moral", dijo y agregó:

"No se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad, en la práctica no hay fueros, ni privilegios; se atiende a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres: Por el bien de todos, primero los pobres", indicó.

También, aseguró que su gobierno protege la naturaleza y se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo.

Luego, abordó el tema de la aprobación del presupuesto de Egresos para el siguiente año y agradeció a nombre del pueblo de México, a los legisladores de su movimiento que se impusieron a los opositores en la votación.

"Tendremos recursos para atender por convicción y humanismo a los más desposeídos y necesitados de México. Ayudar a los pobres, no lo olvidemos, alivia el alma, mantiene tranquila la conciencia y alegra el corazón", señaló el mandatario.

Luego, agregó que "este fraterno proceder" implica también algo adicional, no poco importante:

"Atender a los más pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos, de millones, cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor. Nada bueno se puede esperar en cambio de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia", expresó.

Un error, recorrerse al centro

Dijo que la clave del buen proceder frente a los pobres se reduce a la frase del expresidente Benito Juárez: "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada".

Incluso, este mensaje se lo dedicó a los jóvenes de su movimiento que vitoreaban cada una de las expresiones y frases del presidente López Obrador.

"Y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal que ya se fue y está terminando esta pesadilla, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad de la imagen siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir, quedar bien con todos, pues no, eso es un error", reprochó.

Por ello, señaló que el noble oficio de la política exige "autenticidad" y "definiciones", y lanzó un mensaje a los dirigentes, autoridades civiles y legisladores de su movimiento:

"Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras a los reaccionarios", aseguró.

Promueve la revocación de mandato

También hizo un llamado a la sociedad para participar en la consulta de revocación de mandato proyectada para marzo próximo, argumentando que se trata de poner en práctica "hasta convertirlo en un hábito democrático, tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia", exhortó López Obrador.

"El pueblo tiene que mantener todo el poder en sus manos, si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo: revocación del mandato y para afuera".

"Por lo pronto, en estos tres años hemos demostrado que somos una gran nación, libre y soberana. Respetuosa y respetable para el resto del mundo que lucha por la paz y que se encamina a ser una República justa, igualitaria, democrática y fraterna", señaló para concluir su mensaje político al cumplirse tres años de asumir su mandato.