Al borde de quiebra 50% de constructores del sur

Nosotros no tenemos predilección de partidos, nosotros queremos que la economía fluya . Gerardo Olguín, coordinador de CMIC

Tampico, Tam.- El cincuenta por ciento de los constructores está al borde de la quiebra al no tener trabajo desde hace ya varios meses. La situación la tienen porque no hay obras del orden público, lo que afecta no sólo al ramo, sino a toda una cadena.

Dijo que aún no se ejercen al cien por ciento los paquetes anuales de municipios, ni del Estado, sino que van a "cuenta gotas", dijo Gerardo Olguín, coordinador en el sur del estado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC.

Precisa que en este 2019 los constructores están sin trabajo, por lo que pidió a los gobiernos ejercer sus paquetes de obras anuales, ya que de ser así, tendrían aún oportunidad de sobrevivencia.

"Nosotros queremos que le vaya muy bien a nuestro presidente de la República, necesitamos que le vaya bien a nuestro gobernador y a nuestros alcaldes... Nosotros no tenemos predilección de partidos, nosotros queremos que la economía fluya", citó.