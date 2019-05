Al Auditorio Nacional

Ciudad de México.

La cantautora británica Dido, famosa a finales de los 90, se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional el próximo 10 de noviembre para dar a conocer oficialmente su disco Still on My Mind.

Consigue tus boletos en preventa Citibanamex a partir del lunes 13 y martes 14 de mayo, a través del sistema Ticketmaster y en venta general a partir del 15 de mayo a las 11:00 horas.

El rango de precio de los boletos es de 490 pesos, en Piso 2D a 2 mil 650 pesos, en Preferente A, más cargos.

Temas como "Thank You", "White Flag", "Hunter", "Here With Me", "Sand in my Shoes" y "Give You Up" hicieron populares a la cantante, originaria de Londres, quien regresa a los escenarios con su nueva propuesta después de pausar por varios años su carrera.