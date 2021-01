Ajuste del 3.3% a tabaco, refrescos...

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador anunció un ajuste del 3.3 por ciento al precio del tabaco, bebidas azucaradas y gasolina a partir del próximo año.

"Lo único que va a aumentar son tabacos 3.3 por ciento, esto es inflación, en términos reales no hay aumento, es un ajuste a la inflación. Bebidas azucaradas, 3.3 por ciento, nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20 por ciento. Que no haya abusos. Y los combustibles: la Magna, 3.3; Premium, 3.3 y el Diesel, 3.3, que es inflación, en términos reales no hay aumento", apuntó en conferencia mañanera.

"Pero hay un dato: A pesar de este aumento en combustibles que tiene que ver con la inflación, hoy día la gasolina y mañana y pasado y en todo enero y hasta adelante, está más barata que cuando llegamos al Gobierno".

Asimismo, reiteró que gracias a un acuerdo con Maseca y Minsa no habrá aumento al precio de la tortilla durante los próximos 60 días.

"Ellos se generarán condiciones en el mercado para que el precio de de la harina de maíz se mantenga sin cambios", indicó.

El Mandatario destacó, además, que se logró un incremento al salario mínimo, que partir de mañana será de 141 pesos y en la frontera de 213 pesos.

SIN AUMENTO A TORTILLAS

