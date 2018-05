Ajustan actividades físicas a intemperie

Valle Hermoso, Tam.- Carlos Guerrero Ramírez, supervisor de Educación Física en la zona escolar número 10, informó ayer que se están ajustando las actividades físicas de los alumnos, para no exponerlos a las altas temperaturas que se han estado presentando en esta región.

El profesor, dijo que los alumnos están recibiendo las clases de educación física bajo las techumbres que en la mayoría de las escuelas ya tienen, en las que aún no tienen techumbre, se les aplican actividades dentro del salón de clases o en lugares frescos y con sombra sin presionar a una actividad muy agobiante.

"Estamos cuidando a nuestros estudiantes en la ultima etapa de este ciclo escolar, lo que queremos evitar son padecimientos a causa de las altas temperaturas, golpe de calor y otros, pues muchos de los niños además de padecer de una no muy buena alimentación, no se pueden exponer" dijo el supervisor, quien se refería a que muchos alumnos por jugar no comen bien o se van a la escuela sin desayunar.

En los últimos días, se han registrado temperaturas de hasta los 37 grados centígrados, las cuales no serían soportadas por los menores en caso de salir a la intemperie a jugar, practicar algún deporte o mantenerse en actividades físicas diversas.