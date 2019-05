Ajusta gobierno federal gasto en publicidad a 4 mil millones

Cd. de México.

El Gobierno federal alista los criterios para distribuir 4 mil 700 millones de pesos autorizados este año en materia de publicidad.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los detalles se darán a conocer en los próximos días, pero adelantó que la intención no es premiar a los medios que hablen bien del Gobierno y castigar a quienes lo critican.

"Ya tenemos una definición, ya hay criterios en cuanto a eso, los vamos a dar a conocer, ya están definidos. Tenemos que garantizar el derecho a la información y hay que llevar a cabo campañas de información en medios; además tenemos que apoyar a medios de información por su función social, ese es un criterio, sin pedirles que se limiten en cuanto a la crítica al Gobierno", dijo.



"No es entregar recursos, que son de todo el pueblo para proteger o para aplaudir al gobierno. No queremos ese tipo de prensa, ese tipo de medios, queremos una prensa independiente, libre, profesional, lo más cercana que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder. Eso lo hemos pensado siempre y así vamos a seguir actuando".



"Entonces, ¿nunca habrá el: no te pago para que me pegues?", se le cuestionó en relación a la frase del finado ex Presidente José López Portillo.



"Nunca, jamás. Y no sólo eso. Respetamos a nuestros críticos, respetamos hasta a los que nos calumnian, los respetamos, porque no nos sentimos indefensos", respondió.



El pasado 17 de abril, el Gobierno federal anunció los lineamientos de su Política de Comunicación Social, en los que se prohíbe premiar o castigar a periodistas y medios de comunicación con cargo al gasto público.



El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, informó que se evitará la concentración del presupuesto en pocos medios de comunicación, como ocurrió en sexenios anteriores con las televisoras.



Ramírez adelantó además que los funcionarios no podrán pagar por notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos.



El Presidente confirmó que mantiene su decisión de recortar al 50 por ciento el gasto para publicidad gubernamental, que este año ascenderá a 4 mil 711 millones de pesos, frente a los 8 mil 988 ejercidos por Enrique Peña Nieto en 2018.



Sin embargo, este Gobierno se dio un margen de mil millones adicionales para este 2019, en caso de ser necesario.



La nueva Administración pretende agotar al 100 por ciento los tiempos oficiales, utilizar producciones propias en medios públicos y no ejercer más de 5 mil 800 millones de pesos este año, lo que implica un "tope" para no rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos.