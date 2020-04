Aislinn por fin habla

Tras anunciar que se tomaría un tiempo en su relación amorosa con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez compartió algunas dificultades que vivió con el actor.

A través del primer episodio de su podcast, La Magia del Caos, la actriz confesó que siempre fue complicado comunicarse con su aún esposo.

"Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje", contó la artista.

Motivo por el que la propia actriz decidió buscar apoyo profesional para mejorar su relación.

"Me puse a buscar ayuda terapéutica para poder encontrarnos en este lenguaje y ha sido muy interesante todo lo que ha sucedido en estos últimos años", expresó Derbez.

La hija de Eugenio Derbez también mencionó que uno de sus más grandes temores era la separación de pareja.

"Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo ´con éste me quedo para toda la vida´, me acuerdo que una vez le dije ´me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida´", recordó la actriz, quien es reconocida por producciones como La Casa de las Flores.

Sin embargo, la artista resaltó que este tipo de experiencias la ayudan a conocer su fortaleza.

"La vida nos confronta y nos pone en situaciones que no nos esperamos, en situaciones que nos apanican, en situaciones que sentimos que no vamos a poder, y que al final, cuando las confrontamos, nos damos cuenta de lo que realmente estamos hechos y de lo que realmente somos", dijo Derbez.

Aislinn Derbez mencionó que otro de sus más grandes miedos fue la maternidad, por lo que se documentó exhaustivamente para evitar todo lo que finalmente le ocurrió: problemas en el parto y depresión postparto.