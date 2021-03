Aislinn Derbez festeja sus 34 años en bikini y soltera

El enternecedor video lo compartió Aislinn en sus estados de Instagram, donde también colocó los mensajes de amigos y familiares.

Eugenio Derbez le escribió un emotivo mensaje a su hija, en el que le recuerda que es el primer amor de su vida y su mejor amiga.

"Tenía sólo 23 años cuando me enteré que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá... pero todo cambió cuando te pude abrazar. La frase 'Eres lo mejor que no quería que me pasara' en 'No Se Aceptan Devoluciones', la escribí pensando en ti. Hoy, eres mi maestra, mi primer amor y mi mejor amiga.¡Feliz cumpleaños, @aislinnderbez!".

Derbez también posteó un video en el que Aislinn se muestra muy cariñosa con él, y confiesa que ahora que ya se divorció, está de regreso la "Aislinn cariñosa".