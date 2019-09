Aislan federales, casi 9 horas, el aeropuerto

Ciudad de México

Tras más de nueve horas de bloqueo, policías federales liberaron hasta ahora dos carriles del Circuito Interior, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sin embargo advirtieron que regresarán este sábado y tomarán el AICM si el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, no atiende su demanda de ser indemnizados. Después de unos minutos de negación entre ellos, los elementos acordaron levantar el bloqueo.

Los agentes informaron a través de un megáfono que van a levantar el bloqueo con la advertencia de que si mañana a más tardar no obtienen una respuesta positiva a sus demandas regresarán y tomarán las pistas.

Los agentes manifestaron sus diferencias internas luego que Mario Lover, uno de sus dirigentes y quien estuvo este día en la mesa de negociación, intentó convencerlos de que se dirigieran al Centro de Mando en Iztapalapa para que fueran informados de los acuerdos alcanzados este día.

"Vendido, vendido", "Judas", le gritaron sus compañeros.

"A las pistas, a las pistas", comenzaron a corear.

Sin embargo, luego de negociar entre ellos, anunciaron el levantamiento del bloqueo y la convocatoria a regresar mañana si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no les entrega por escrito, firmado y sellado el compromiso de pagarles una indemnización.

Los agentes se negaron a ser transferidos a la Guardia Nacional y también rechazaron las ofertas de recolocación en otras dependencias de gobierno que les ofreció la SSPC al ya no querer permanecer a la corporación.

Los agentes fueron trasladados a su base por seis camiones de la Policía Capitalina, que los recogieron en el punto del bloqueo.

LASTIMAN A LA CIUDADANíA: A. DURAZO

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvo que los policías federales que bloquearon las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "lastiman mucho" a la institución que dicen defender, cuando lastiman los intereses y derechos a la movilidad de la ciudadanía.

En un mensaje que difundió en redes sociales el funcionario sostuvo que no se usará la fuerza pública para reprimir, ni se caerá en provocaciones que demanden su uso para controlar expresiones sociales, por lo que llamó a los policías a continuar el diálogo.

Apeló al sentido del deber de los uniformados, para que cumplan con la "responsabilidad elemental que tiene todo policía no sólo de hacer cumplir la ley sino de cumplir ellos mismos con la ley".

Subrayó que "si realmente un policía que tiene vocación, que tiene compromiso, sentido del deber", no encuentra entre las 10 opciones que le ofrece la dependencia una que le satisfaga, en caso de no querer pasar a las filas de la Guardia Nacional, "es porque realmente ha decidido no darse por satisfecho".

El funcionario dejó en claro que los elementos de la Policía Federal se rigen por la propia ley de la corporación y no por las disposiciones administrativas de la burocracia o del personal de la Administración Pública Federal.

Reiteró que en ningún caso los policías perderán derechos ni se modificarán sus prestaciones, y "dicho en sentido positivo conservarán su sueldo, su antigüedad, su rango, sus prestaciones, absolutamente todo".

Las opciones, en caso de no querer pasar a la Guardia Nacional, son: el Servicio de Protección Federal, el Sistema Penitenciario, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional Antisecuestros y la Unidad de Medidas Cautelares.