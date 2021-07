Aida Pierce asegura que Héctor Parra está en la cárcel por venganza

La actriz señaló en el programa "De Primera Mano" que todo dio inicio por Paulina Garriga, exnovia de Parra, quien se acercó a ella para contarle situaciones íntimas de él.

"Es un tema muy delicado, pero sí quisiera hablar porque creo que comenzó con esta señora Paulina Garriga, ella fue expareja de Héctor. Una vez estábamos haciendo una película, nos llevan en un coche porque nos iban a transportar a otro lado..., escucho la voz de ella y me dijo que conocía a Héctor, que fue su novia"; explicó.

Pierce reveló que fue Garriga quien le dijo que Héctor Parra tenía comportamientos extraños con su hija por lo que dijo se puso en contacto con Ginny Hoffman, para contarle lo que escuchó.

"Se sentó conmigo y pienso que es una persona que está mal porque me empezó a contar cosas muy íntimas de ella y de Héctor Parra, y me dijo, 'yo vi cómo sentaba a su hija para ver una película'. Yo busqué a Ginny, porque él ya había tronado conmigo y le dije esto, yo no la conocía y así como con pinzas le dije que a mí se me hace muy extraño que una persona que termina con alguien busque a la ex para hacerse su amiga", explicó.

Aida lamentó que su expareja esté pasando por esta situación y le envió un mensaje a su hija Alexa, para que reflexione lo que está pasando.

"Desde ahí puede venir, imagínate ella despechada (Garriga) y Ginny Hoffman despechada... Yo no puedo poner las manos en el fuego por nadie, pero Alexa yo te invito a que pienses, es muy duro, pensar que una mamá o una amiga, te están usando como dardo para vengarse, pero piénsalo porque si estabas muy chiquita, te pueden empezar a influenciar.

"Le arruinó la vida a este señor, desde que empezó con sus murmuraciones de eso, ya le había arruinado la carrera, ya no lo contrataban, ya no lo llamaban para nada, pero quiso llegar hasta las últimas... Diosito está viendo todo y va a ayudar a su hija (Daniela Parra), que entereza, cómo lo ayuda y no le deseo mal a nadie, hay que desear que haya justicia ", finalizó Pierce.