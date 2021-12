Aída Cuevas revela padecimientos

"Desafortunadamente sí (tiene secuelas), no de los pulmones, que es con lo que yo vivo, yo siempre me he dedicado a hacer ejercicio, mantenerlos sanos y no me dañó, pero sé me está cayendo el cabello, se me va el olfato, me duelen las articulaciones

"Bendito Dios acá sigo, el cansancio me viene de repente, pero tenía las dos vacunas, si no las he tenido, no te cuento", dijo. La intérprete compartió que su paso por "La Cocina Más Famosa de México" la cambió, pues ahora es fanática de cocinar.

"Aprendí muchísimo, tenía temor que me fueran a sacar en el primer programa, pero no quería que me sacaran en los primeros, le fui agarrando el modo y cuando me di cuenta ya iba en el programa 10, pero tuve que dejar el concurso y no me iban a esperar, cuando me sentí mejor ya estaba en la final", compartió.

En la cuestión musical, Aída está nominada al Grammy de Estados Unidos en la categoría de "Mejor Álbum Regional Mexicano" por el disco "Antología de la Música Ranchera Vol. 2".