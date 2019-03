Ahorro en consumo de luz, sin resultados. Cuestionan el horario de verano

El Mañana / Staff.- Diputados locales demandaron analizar el cambio de horario que realiza el gobierno federal cada verano e invierno, para ver realmente si hay beneficios en el consumo de la energía eléctrica.

Nohemí Alemán Hernández, diputada federal, comentó que el cambio se dio hace años para obtener el beneficio del consumo de energía, pero no se han logrado ahorros que sean palpables en el bolsillo de los ciudadanos a la hora de pagar el recibo.

"Hemos visto que no ha funcionado como quisiéramos porque en la mañana amanece muy oscuro y tenemos que usar la electricidad, como que no ha favorecido mucho y pues vamos a ver que se tome la mejor decisión porque es lo mismo", dijo.

Explicó que la mayoría de los ciudadanos prefieren seguir con el mismo horario, por lo que sería importante tomar las mejores decisiones.

La diputada local, Juanita Sánchez Jiménez, comentó que con el cambio de horario se busca aprovechar más la luz del sol entre abril y septiembre, así como ahorrar energía eléctrica para favorecer a la industria y comercio.

"Se tiene que analizar los pros y contras, verificar si trae beneficios ya que fue diseñado para favorecer a la población", expresó.

Aunque se trató de localizar a otros diputados locales por Reynosa, no se obtuvo respuesta sobre este tema.

Es de destacar que el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) analizará, a través de la Comisión de Participación Ciudadana, la propuesta con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno federal dejar sin efectos el decreto por el que se establece el horario de verano en México.

En julio del 2018, la Comisión Europea llevó una encuesta sobre este tema, en la que se determinó que los cambios de horario generan entre la población cansancio, falta de concentración y estrés.

En México el cambio de horario se implementó en 1996, con el propósito de aprovechar los periodos de más iluminación natural.

Consumidores no ven beneficio

Lo que debe hacer el gobierno es eliminar el cambio de horario y que no vuelva a aplicarse porque ningún beneficio le genera a la población que continúa pagando lo mismo por los recibos de la CFE . Jorge Morales Reyes, consumidor

El cambio de horario dos veces en el año no ofrece ninguna ventaja para la ciudadanía ni al consumidor porque lo que generalmente provoca son puros problemas pero ningún beneficio . Manuela de la Cruz, ama de casa