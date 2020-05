Ahorran millones tras fallo

Los herederos de Michael Jackson no deberán pagarle 6.9 millones de dólares en regalías y honorarios al productor Quincy Jones, de acuerdo con un dictamen realizado en un tribunal de apelaciones, reportó Variety.

Un panel de tres jueces del segundo distrito de apelaciones revocó casi todo el veredicto realizado por un jurado en 2017 al señalar que el juez de primera instancia Michael L. Stern permitió que el jurado malinterpretara el contrato de Jones sin haberlo interpretado por sí mismo.

Los abogados de Jones argumentaron que su cliente tenía derecho a 30 millones en regalías y otros ingresos derivados del filme This Is It, de dos espectáculos del Cirque du Soleil y de otras fuentes de ingresos tras la muerte de Jackson, en 2009; los miembros del jurado le habían otorgado a Jones 9.4 millones de los que pedía.

NEGOCIAN

GANANCIAS

Los herederos del cantante negociaron una mayor participación en las ganancias a través de una empresa conjunta con Sony tras el deceso, pasando el 50 por ciento a dos terceras partes; en el juicio, los abogados de Jones argumentaron que, según su contrato, él tenía derecho a un aumento proporcional de regalías, a lo que el jurado estuvo de acuerdo y le otorgó 5.3 millones de dólares en ganancias.

El tribunal de apelaciones dictaminó que los contratos de producción de Jones no le daban derecho a ese aumento, y también anuló una adjudicación de 1.6 millones de dólares en honorarios de remixes de Jackson que el famoso afirmó que se le debían, ya que se afirmó que él no tenía derecho a recibir honorarios por un trabajo que no realizó.