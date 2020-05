Ahorcan a la FMF

Ciudad de México

Tratarán de darle a Gerardo Martino la opción de trabajar un poco en este año.

"Tenemos que entender que la prioridad de los jugadores es con sus clubes, tienen que estar bien en lo personal con sus clubes y como acto secundario sería la incorporación a Selección Nacional.

"En caso de que esté abierta la Liga MX ya he platicado con los clubes para apoyar al señor ´Tata´ Martino y poder generar algo de trabajo y si se pudiera pensar en algo de competencia, respetando todos los protocolos establecidos por el Gobierno y los que establezca la Liga MX veríamos la posibilidad", dijo.

Lo que debes saber sobre la cancelación

Falta definir el inicio y calendario del Apertura 2020, de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Federal y de las autoridades de la Liga MX.

1. ¿Cuándo volverá el futbol?

2. ¿Cuándo volverán a entrenar los equipos?

Durante la primera semana de junio se definirá la fecha de regreso a los entrenamientos, para esto, todos los clubes recibirán un protocolo a cumplir cuando los equipos regresen a sus instalaciones deportivas.

3. ¿Habrá acceso a los aficionados cuando se reanude?

Las primeras jornadas del Apertura 2020 se jugarían a puerta cerrada y posteriormente con entradas graduales en la totalidad del aforo.

4. ¿Habrá campeón en el Clausura 2020?

No. La Liga MX no declaró campeón a ningún equipo. Cruz Azul era el líder de la competencia con 22 puntos.

Tampoco habrá monarca femenil ni juveniles.

5. ¿Quiénes irán a la Liga de Campeones de la Concacaf?

Cruz Azul y León son los clasificados, se unen al América y al Monterrey.

6. ¿Qué pasará con las estadísticas del Clausura 2020?

Se mantendrán los números de las 10 jornadas disputadas para efectos de la Tabla de Cocientes.

En los próximos 2 torneos se obtendrán los de las 7 restantes. Los encuentros que no se disputaron tendrán un doble valor (6 puntos) sólo para efectos de esa tabla.

7. ¿Por qué es importante el cociente si ya no se podrá descender?

Porque el último lugar en la Tabla del Descenso pagará una multa económica de 120 millones de pesos.

8. ¿Se jugará la Final de la Copa MX?

El torneo no fue cancelado y la Final entre Monterrey y Tijuana se jugará en fecha por definir.

9. ¿Habrá campeón de goleo?

Al igual que el título, la distinción también quedó vacante. El delantero uruguayo Jonathan Rodríguez, del Cruz Azul, lideraba el goleo individual con 9 tantos.

10. ¿Qué otras competencias del futbol mexicano se cancelaron?

La Liga MX Femenil y los torneos menores de Sub 20, Sub 17 y Sub 15.