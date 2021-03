Ahora va por la Estatuilla Dorada

Ya ganó un Globo de Oro y ahora va por su primer Oscar. Laura Pausini recibió ayer la nominación al Premio de la Academia a la mejor canción original como coautora de "Io Sì", tema central de la película "La vita davanti a sé" ("La vida ante sí", o en inglés "The Life Ahead") protagonizada por Sophia Loren.

La cantante italiana, que además interpreta el tema, comparte la nominación con la veterana compositora estadounidense Diane Warren, quien ha sido postulada al Premio de la Academia en 12 ocasiones, incluyendo esta.

"Desde el año pasado hasta hoy he sido parte de una gran familia que no sólo me pidió ser la voz de la canción principal, sino que además unió a un grupo de personas que se han dedicado con pasión y dedicación a la creación artística de esta película", dijo Pausini en un comunicado.

"Gracias a ellos descubrí una nueva forma de escribir y de ser dirigida en la interpretación de la canción, algo que suelo hacer a mi criterio y en completa soledad", continuó. "Esta nueva nominación me remueve más que nunca a nivel emocional porque también es muy importante para nuestro país y para la cultura italiana".