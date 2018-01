Ahora ya soy Andrés “Manuelovich”: AMLO

Ciudad de México

El precandidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, bromeó sobre sus presuntos nexos con el gobierno ruso, señalados por Javier Lozano, vocero de su adversario José Antonio Meade.

El miércoles el expanista advirtió sobre una posible injerencia del Gobierno de Rusia en la campaña del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y lo llamó Andrés Manuelovich.

Al respecto, López Obrador aseguró que espera, en Veracruz, el submarino ruso que le trae oro de Moscú.

“Ya ven que el vocero de Peña y de Meade habló de que estamos metidos con el gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Ahora vivo del oro de Moscú”, dijo entre risas.

En un video publicado en sus redes sociales, agregó que sí, vive del “oro”, pero del loro que tiene en Palenque.

AMENAZA A TRUMP

De llegar a ser presidente, Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Morena-PES-PT, advirtió que responderá a Donald Trump, mandatario estadounidense, de manera directa, a través de redes sociales, para ponerlo en su sitio.

Tras un evento de precampaña en Omeala, Veracruz, el tabasqueño dijo en entrevista que las amenazas de Trump de construir un muro fronterizo es parte de una propaganda para adelantarse a buscar la reelección en la presidencia de Estados Unidos.

Hoy jueves, el presidente de dicha nación lanzó un tuit en el que afirma que México es el país más peligroso del mundo, por lo que insistió en la construcción del muro en la frontera de ambos países.

Ante esto, López Obrador respondió: “Con nosotros será distinto, sin faltarle al respeto, lo vamos a poner en su sitio, lo vamos a hacer entrar en razón.

“Cada vez que (Trump) haga lo que hizo hoy va a tener respuesta directa, no es que le vaya a mandar a decir con el canciller, con el secretario de relaciones exteriores, no. Si él (Trump) usa su Twitter, su Face, yo voy a usarlo también, lo uso, entonces le voy a mandar a decir lo que pienso”, expresó.

Adelantó que no dejará al mandatario estadounidense que lo calle, “va tener que aprender a respetarnos, no va a agarrarnos siempre de escarnio, no es que se levantó en la mañana y va a poner en su Facebook que los mexicanos son muy malos y ya, porque se los recomendaron sus publicistas, cuando ponga eso, va a tener respuesta directa, yo también me voy a poner, y le voy a decir te va la respuesta”.

Adelantó que si gana las elecciones del 1 de julio, va exigirles a todos los gobiernos extranjeros que respeten a México y no se metan en la vida interna de nuestro país.