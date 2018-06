Ahora será "¡Ehh... México!"

Los aficionados mexicanos en Rusia han prometido que el grito de "Ehh puto" desaparecerá, que en el juego ante Corea del Sur de hoy sábado, no se escuchará. ¿Será? "Ya estuvo bueno", dicen, "ya no es divertido, en vez de ayudar perjudica", comentan quienes desde temprana hora están fuera del hotel de la Selección Nacional Mexicana en Rostov. No es cuestión de que los sancionen, "o qué nos vayan a quitar el FAN ID, es cuestión de cultura, ya quedó claro". ¿Y qué van a hacer cuándo el portero despeje? "Pues otras cosas... Eeeeeeh, México", gritan. (NTX)

