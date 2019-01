Ahora protege animales

Ciudad de México

La actriz Linda Blair, quien saltó a la fama a los 14 años con su personaje de "Regan MacNeil" en la película "El Exorcista" (1973), llega a sus 60 años alejada de la industria cinematográfica y enfocada en su labor de protección de los animales a través de su fundación.

Blair nació el 22 de enero de 1959 y comenzó su carrera como modelo a los seis años, desde entonces trabajó en comerciales; a los nueve años, figuró en el programa "Hidden faces", que se transmitió durante dos años y su debut en el cine fue en 1971, con la película "The Sporting Club".

Aunque había trabajado en películas como "The way we live now" (1971) y "The sporting club" (1971), su verdadera pasión eran los animales y la equitación, y vio en el papel de la niña poseída que vomitaba y giraba su cabeza 360 grados una oportunidad para financiar en el futuro sus estudios.

Una de sus más recientes apariciones, ocurrió en un episodio de la serie "Supernatural" (2006) y en 2008, se estrenó "All is normal" y al año siguiente participó en "Imps".

Desde entonces su carrera se ha limitado a intervenciones secundarias y muy esporádicas y participaciones en festivales de cine de terror.

Actualmente, se dedica a luchar por los derechos de los animales a través de Linda Blair Worldheart Foundation, en especial de los perros de raza American Pit Bull Terrier, a quienes defiende de la discriminación de los que son víctima.

Ha participado en diversas campañas en defensa de esa raza y en la campaña contra la ley BSL, que pretendía prohibir la tenencia de esos perros en diversos estados en la Unión Americana.