´Ahora es momento de ser protagonista´

Moscú, Rusia

Juan Carlos Osorio y la Selección Mexicana están conscientes de que Corea del Sur, en el papel, es un representativo inferior al azteca y saldrán a atacar y buscar goles en el segundo partido mundialista en Rusia. En entrevista exclusiva con ESPN, el director técnico colombiano explicó que no es lo mismo plantear un partido contra Alemania que contra los asiáticos, quienes atacarán por las bandas.

"Ahora es el momento que México puede jugar y ser protagonista. Jugar ahora con la obligación de ir a buscar, supuestamente somos más que el rival, tenemos que imponer nuestras condiciones", afirmó el estratega cafetero.

"Mi intuición me dice que necesitamos jugadores de banda más habilidosos. Tenemos bien el plan, tenemos bien analizados a Corea y para sorpresa nuestra los comportamientos nuestros fueron totalmente a los que han mostrado en los partidos de preparación", apuntó.

Con las incorporaciones de Hirving ´Chucky´ Lozano, Jesús Gallardo, Edson Álvarez y próximamente Erick Gutiérrez al Tricolor, Osorio cree que le está cumpliendo al futbol mexicano, pues dio oportunidad de que se probaran en el primer equipo.

´Chucky´ vivió su primera temporada en Europa con el PSV Eindhoven, Gallardo fue traspasado a Monterrey previo al certamen, Edson está con el América y pelea por un puesto titular, mientras que Erick se subió de último momento a la convocatoria por una lesión de Diego Reyes.

"Una retribución muy grande porque de eso se trata, de dejar algo y no solo por el presente, sino por el futbol mexicano. Lo que más alegría me dio fue que inició Hirving que hace dos años no era parte de la selección, hoy es de los más influyentes. Gallardo es el mejor jugador de bandas del lado izquierdo futbol aéreo espectacular y Edson que terminó", compartió.

"Le estamos cumpliendo al futbol mexicano. Estamos aprovechando el presente del futbol mexicano, más importante aun sembrando para el futuro. A ellos hay que sumarles Erick, Néstor que desgraciadamente no estará. Creo que le estamos cumpliendo al futbol mexicano", explicó.