Ahora le toca juzgar

"Me ha sorprendido ver que la mayoría presenta actos de circo, magia, malabares; debo decir que con un altísimo nivel, todos los que han pasado han sido muy talentosos". María José, cantante y juez de MTT.

Ciudad de México

María José se considera una persona arriesgada y muestra de ello son las decisiones que a lo largo de su carrera profesional ha tomado.

Pasó de ser parte de un grupo musical a convertirse en solista y cuando el grupo se reencontró, decidió incorporarse algún tiempo y después emprender de nuevo su camino en solitario.

SE VA A LA COMPETENCIA

Este año, la cantante, quien por décadas se consideraba un talento de Televisa, se arriesgó a ser juez en un reality show de talentos en la competencia, Azteca.

Hoy, que lleva algunas semanas siendo parte del panel de México tiene talento, 'La Majo' consideró que arriesgar, además de ser parte de su personalidad, es la manera en la que ha podido crecer profesionalmente, por ello acepto participar en este show.

"En realidad nunca me he sentido parte de una empresa, es decir yo siempre he ido o he estado donde me parece que debo estar, a donde mi sentido y mi hambre profesional me dicta, además hoy en día creo que la manera en la que ha cambiado del entretenimiento nos brinda la oportunidad ir y venir de un lugar a otro", comentó en entrevista.

SE PRUEBA

La intérprete de 'No soy una señora' señaló que estar en este reality de Azteca le ha dado la oportunidad de probarse como juez y apreciar talentos que van más allá de la música.

"Es como ver, apreciar y de pronto poder empaparte de todo el talento que la gente en México tiene y que a veces es talento que se queda oculto, escondido y creo que son talentos que deberían ser apreciados y disfrutados por todos y esa es la razón por la que me gusta estar en el programa".

María José comparte el panel de jueces junto a Adal Ramones y Horacio Villalobos, personalidades muy distintas a la de ella que, no obstante, se complementan.

CON LOS QUE COMPARTE

"Somos muy distintos, Adal da el toque de comedia pero también con opiniones muy acertadas, Horacio es un juez muy serio, implacable y que es más estricto. La verdad yo soy más 'corazón de pollo', a mí me ganan mucho, soy muy chillona y a veces eso me hace ser más condescendiente pero también trato de no dejar la objetividad de lado".

Al igual que Horacio Villalobos compartió con este diario hace unos días, la cantante considera que para lo que es mejor el mexicano —al menos en lo que ellos han visto en el reality— es para los actos circenses, ya que es lo que más han presentado en las audiciones.