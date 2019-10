Ahora le entra al drama

Es más fácil imaginarse a Sacha Baron Cohen (famoso por íconos del mal gusto, como Ali G y Borat Sagdiyev) dando vida a un personaje dramático una vez que te enteras de que el personaje en cuestión, el protagonista de la miniserie El Espía, también trabaja de encubierto.

El actor británico interpreta a Eli Cohen, el espía verdadero que trabajó para el Mossad a principios de los 60 recabando información sobre los planes militares de Siria bajo la identidad de Kamel Amin Thaabet, un magnate y patriota sirio.

"A través del guión vi a Eli Cohen como una versión extrema de mí mismo. La vara estaba más alta para él porque el precio del fracaso eran la cárcel y la muerte. Pero, en ese sentido, fue el más grande actor del método del siglo pasado", considera Baron Cohen.

SEIS CAPÍTULOS

El Espía, thriller de seis episodios creado por el productor israelí Gideon Raff (Homeland), ya está disponible en Netflix.

En El Espía, Cohen se da cuenta de que se está comportando como Thaabet, incluso cuando no está haciéndose pasar por él. Tú eres conocido por meterte profundamente en los personajes. ¿Toma tiempo sacudirte esas personalidades?

En Bruno hay una escena de pelea en una jaula. Mi abogado me había informado sobre la gran cantidad de requisitos que había que cumplir para que no acabara arrestado. Uno era que no podía incitar a una revuelta ni ningún tipo de violencia porque habría sido considerado una ofensa federal.

"Desafortunadamente, a mitad de la escena, me dejé llevar y reté a cualquier persona del público a pelear. Eran unos 10 mil rufianes, algunos de los cuales acababan de salir de prisión bajo palabra y tenían esvásticas tatuadas en la cabeza.

"Un grandulón corrió, se metió en la jaula y me atacó. Lanzar ese reto fue una cosa estúpida, pero en ese momento era el personaje, no yo. En otras palabras: actué como un idiota".