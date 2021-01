Ahora Jones es influencer

Ciudad de México.

Agradecida por todas las enseñanzas de vida aprendidas en los últimos años, incluida el haber vencido el cáncer en 2019, Rebecca Jones arranca el año feliz, positiva y decidida a compartir estas experiencias con sus seguidores en redes sociales.

"Quiero este año definitivamente abrir un canal de comunicación para compartir con la gente todo lo que he aprendido en los últimos años relacionado no solamente con la salud, sino con la supervivencia diaria y con la vida.

"Tengo muchas ganas de compartir, pero no lo he hecho porque no conozco muy bien el mundo del internet, lo voy a empezar a conocer tarde o temprano, tengo muchos seguidores en Instagram, así que voy a agarrarme de ahí", adelantó Jones en entrevista telefónica.

Si bien aún no está segura de qué formato utilizará, ni de cómo funcionará, sabe que no hay mejor momento para brindar un espacio de apoyo que este, por lo que se hizo esta encomienda como uno de sus propósitos más importantes.

"Una de las enseñanzas más fuertes para mí ha sido el vivir el día a día, porque no te sirve de nada estar pensando ni en el futuro ni en el pasado, si pudiéramos realmente lograr eso, sería hermoso, pero es muy difícil.

"Creo que va a ser muy interesante ,también porque como influencer, que nos llaman ahora, hay que pensar en qué sentido quieres que te admiren. A mí me da mucho gusto que la gente me diga ´oye, ¡qué estilazo tienes!, ¡qué padre!´, pero tengo que también apoyar a la humanidad y tener una responsabilidad social y eso es lo que quiero lograr con esto", explicó.