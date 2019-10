Ahora es La Negociadora

Ciudad de México.- La actriz Bárbara Mori aseguró que ahora vive una vida más tranquila, con perfil bajo y alejada de los reflectores y paparazzi.

Sin embargo, esto no quiere decir que no siga creando —en todos sentidos—, de hecho está por terminar el rodaje de una serie que se estrenará el primer trimestre del próximo año por la plataforma de streaming Claro Video.

FILMANDO

Estoy filmando una serie, La negociadora, que produce Once Once Films y sale en pantalla en Estados Unidos. Estamos a nada de terminar.En la serie soy la mejor negociadora de secuestros de Latinoamérica y me encargo de salvar vidas, me encantó este rol", comentó en entrevista.

Para darle vida a este personaje, la actriz tuvo que hacer una ardua investigación.

Hice un trabajo de mesa con los directores, que son Juancho Cardona y Letxe Ruiz, y me eché un clavado a ver entrevistas de secuestradores, negociadores, vi muchas series al respecto y me empapé un poquito del mundo de la policía y he de confesar que era muy ajena a él y que vivía en mi burbuja", confesó.

VA A LLEGAR HONDO

Me encanta reencontrarme con el productor Manolo Cardona, porque tenemos una amistad de hace muchos años y el guion está muy bien escrito, y sé que les va llegar muy hondo, como me llegó a mí, porque es un personaje que tiene que ver mucho con mi vida y mi filosofía de salir adelante", añadió.

En ese sentido, la actriz de origen uruguayo nacionalizada mexicana explicó que próximamente empezará el rodaje de una película, cuyo guion es de su autoría y tiene cierto matiz biográfico.

Escribí un guion que tiene como base lo que viví en mi infancia, que no fue fácil, porque hubo episodios fuertes de violencia... Perdí a madre cuando era niña y mi padre tomaba, fue muy complicado. Son recuerdos que te marcan, experiencias de vida que no sabes por qué te toca tener, pero que ahí están, y que forman parte de tu pasado y de alguna forma me forjaron.

FUE CATÁRTICO

Trabajé desde muy chica, de todo, mesera, mandadera, todo, con el único propósito de salir adelante, en cuánto pude me fui de casa y comencé a trabajar en el modelaje, lo demás, es historia", rememoró Mori.

La actriz pretende dirigir está cinta que le sirvió para tener claro lo que no le gusta.

Claro que fue catártico escribirla, pero más allá de eso es darle la vuelta a las cosas, creo que todo lo que te pasa tiene una enseñanza, un beneficio y no se trata de victimizarnos, sino de darle a lo que sigue, por lo menos eso me ha funcionado muy bien", aseguró.

Además, su pareja sentimental, Fernando Rovzar, productor y cofundador de Lemon Films, adelantó un proyecto fílmico en el que tiene a Bárbara Mori como figura central.

AL CINE CON 1969

Estoy escribiendo una película, se llama 1969, (es) sobre unas mujeres que deciden cambiar muchas cosas, en un mundo que apenas está volteando a verlas y a tomarlas en serio", describió Rovzar.

Es una época muy fuerte que impactó mundialmente y para México fue un año muy importante, después de lo que se vivió en el 68, lo que encerró, y bueno particularmente para las mujeres", comentó Rovzar.

El productor dejó claro que Mori se ganó su lugar en el elenco por mérito propio.

SERIE ESTRENA EN 2020

La actriz Bárbara Mori estrenará el primer trimestre del próximo año por la plataforma de streaming Claro Video, la serie, La negociadora, que produce Once Once Films y sale en pantalla en Estados Unidos.