Ahora empezará a usar bastón

Ya son casi ocho décadas de vida, pero Andrés García tiene fuerzas de sobra para seguir adelante.

El próximo 24 de mayo, el actor celebrará sus 79 años, y asegura sentirse muy bien a su edad, pese a haber tenido una intervención médica delicada.

"Hace tres años me operaron de la columna. Yo no podía caminar, no podía ni ir al baño solo", expresó.

"Este año ya empecé a caminar con andadera y con bastón ahora, y ya al rato sin bastón. Fue una operación muy fuerte de 10 tornillos y dos placas de titanio".

El estelar de cintas como Tintorera y Carlos El Terrorista dijo que tenía muy lastimada su espalda por la vida de héroe de acción que ha llevado con su trabajo actoral.

Sin embargo, debido a la cuarentena, a causa del Covid-19, ahora lleva un ritmo tranquilo en casa y comentó que sus libros han sido buenos aliados.

CUARENTENA EN ACAPULCO

"Leo los libros que me traje de la Ciudad de México. Leer y observar la naturaleza es lo que hago. Tengo las palmas, el mar en frente", contó el actor, quien se encuentra en su residencia de Acapulco.

El galán de melodramas como Tú o Nadie y El Privilegio de Amar, recibe la visita de sus hijos y nietos.

"Yo no tengo vecinos, es un lugar muy solitario (su casa de la playa).

"Son terrenos grandes y los vecinos están a 300 o 500 metros. Aquí nos vemos poco, pues ya nadie sale", expresó el artista, quien toma todos sus cuidados en esta contingencia sanitaria.

VENDERÁ SU CASTILLO

El histrión confirmó que pondrá a la venta su castillo ubicado en el Ajusco, en la Ciudad de México.

Y aunque se negó a dar el precio, hace unos años se dijo que pretendía vender esta propiedad en casi 30 millones de pesos, pero finalmente no lo hizo.

"Ya tengo presión alta, entonces el doctor me prohibió ir a la Ciudad de México, porque se me sube terriblemente la presión. Por eso el castillo ya lo tengo que vender a fuerza".

La construcción, dijo, es más extensa que las construcciones antiguas de España.

"Y aún no está terminado. Yo lo construí hace como 40 años, son cuatro hectáreas y estaba programado para 12 habitaciones, pero ahora terminadas tiene dos suites y las oficinas, que eran de cuatro empresas.

"Y están los cimientos para las otras 10 ó 12 habitaciones que no he terminado", explicó.