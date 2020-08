Ahora combaten pandemia

Han fallecido nueve personas, pero hemos salvado y dado de alta a 14 más, lamentablemente la ciudadanía no asume consciencia del riesgo potencial de contagio". Gustavo Mil Chiguil, Mayor de Caballería

La unidad de medicina ambulatoria militar dispuesta para atender a pacientes civiles de Covid-19 en Reynosa, se mantiene operando en las instalaciones del Campo Militar sede de la Octava Zona Militar.

Lo anterior fue dado a conocer a EL MAÑANA por el Mayor de Caballería, Gustavo de Jesús Mil Chiguil, coordinador de las Áreas Operativas de Terapia Intensiva y Hospitalización, quien declaró que se han manejado en alta y remisión a un total de 14 pacientes, pero lamentablemente han fallecido 9 personas por gravedad en la enfermedad y complicaciones de otros padecimientos.

El pasado 8 de julio fue abierta la unidad militar orientada atender a pacientes con diagnóstico de Covid 19.

En 40 días han atendido a varias personas (civiles) asignados por unidades médicas como el Hospital General Número 270 del IMSS y del Hospital General o bien que no cuenta con sistema de seguridad social de alguna institución oficial.

´´Han fallecido nueve personas, pero hemos salvado y dado de alta a 14 más, lamentablemente la ciudadanía no asume consciencia del riesgo potencial de contagio al no aplicar las medidas de prevención sanitaria´´, expresó..

Eso ha provocado la saturación en los servicios médicos públicos, mientras no haya esa cultura preventiva en los ciudadanos, la emergencia solo se prolongara por tiempo indefinido, nosotros recomendamos cuidarse y acatar las disposiciones, no salir de casa, si no es necesario, mantener distancia social y usar el cubre bocas como protección-, dijo. Gustavo de Jesús Mil Chiguil, coordinador de las Áreas Operativas de Terapia Intensiva y Hospitalización.