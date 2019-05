Ahora AMLO premia al PT con 800 mdp

Ciudad de México.

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habría triangulación de recursos ni dinero para ONGs, su aliado, el Partido del Trabajo, anunció que recibirán 800 millones de pesos para sus escuelas.

El jueves de la semana pasada, luego de que se aprobó la Reforma educativa en el Senado, legisladores y líderes del PT se reunieron con el Secretario de Educación Esteban Moctezuma para acordar la regularización de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y los Centros de Asistencia al Desarrollo Infantil (CADIS).

Ayer en entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el senador del PT, Joel Padilla aseguró que hay una partida de 800 millones en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

"Se están construyendo o elaborando lineamientos para que ese programa funcione regularmente", aseguró Padilla.

El pasado 14 febrero, cuando AMLO anunció la cancelación del programa de Estancias Infantiles, aseguró que tampoco habría recursos para los CENDIS.

"¿Cómo le vamos a dar dinero a los CENDIS del PT, si no les vamos a dar a las estancias infantiles? (...) Los CENDIS del PT son muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad", dijo.