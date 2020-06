Ahogan a Premier por falta de ascensos

Ciudad de México

La Liga Premier se ahoga frente a la ausencia de ascensos y sin certeza en el proyecto de la Liga de Expansión.

Carlos Bracamontes, técnico de Pioneros de Cancún, reveló en entrevista con Grupo REFORMA, que existen directivos que contemplan no participar más en la Liga Premier, ni en la Serie A ni en la Serie B.

"Hay varios directivos que ya no tienen ganas de continuar porque no hay ascenso, estás invirtiendo para conseguir el ascenso, entonces si nada más vas a gastar, es muy difícil para la gente", explicó Bracamontes vía telefónica.

"Yo creo que están preocupados nada más por su Máximo Circuito, no creo que les interese las inferiores, porque ya tienen Tercera, 15, 20, 17, ¿para qué quieren más?".

Fuentes al interior de otros clubes revelaron que el sentir es el mismo, porque no saben si valdrá la pena mantener la inversión cuando no hay un rumbo real hacia Primera División.

"Mientras no tengamos un reglamento de esa nueva Liga de Expansión, que es a donde se podría ascender, es muy difícil tomar una decisión y hay varios directivos que ya no tienen ganas de continuar porque no hay ascenso, eso es muy importante, estás invirtiendo para conseguir el ascenso", apuntó Bracamontes.

La pandemia del Covid-19 pudo afectar las finanzas de los clubes de la Premier pero no es esa la razón para no mantenerse en el circuito.

"Que el coronavirus sí pegó a todos pero no es por eso que dejen de estar participando, no es por eso, es porque no hay ascenso, es importantísimo que haya en el futbol mexicano, no puedo creer que no haya", agregó Bracamontes.

Mientras los dueños del futbol mexicano arman y desarman a su antojo, las divisiones inferiores comienzan a asfixiarse.

Optarían por unificar

Con varios clubes en la cuerda floja, la Liga Premier ya trabaja en la posibilidad de que no haya dos torneos en dicha división, sino uno que agrupe a todos los equipos.

La Liga Premier se divide en Serie A, con 28 clubes; y la B, con 14 equipos.

"Lo que te puedo decir es que están pensando que ya no haya una Segunda A y una Segunda B porque ya no va a haber tantos participantes", apuntó Bracamontes sobre el futuro de la División.

"Si yo fuera uno de los inversionistas yo no le entraba; como técnico quiero que siga pero como inversionista no seguía".

De hecho, fuentes indican que no seguirían más de 30 equipos en la División.

