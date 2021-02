Ahmed, un mexicano vacunado con Sputnik V

El primero de febrero, Ahmed, quien es asesor financiero y radica en Rusia, se realizó una prueba, la cual reveló que tenía anticuerpos como si hubiera padecido la enfermedad en su forma grave. "Recibí una prueba de anticuerpos y tengo 128 unidades por mililitro, esto equivale a una persona que tuvo la enfermedad en su forma grave", contó. Tras vacunarse, Aguilar registró fiebre y le pidieron no exponerse a calor; no ejercitarse, y no ingerir bebidas alcohólicas tres días antes y tres después de recibir la vacuna, y, en caso de ser necesario, tomar paracetamol.

La vacunación en Rusia es gratuita incluso para los extranjeros, él tuvo acceso a ésta en esa fecha porque se la cedió su esposa quien, por ser periodista, estaba entre los grupos prioritarios considerados en aquél país. No la pudo recibir debido a que está embarazada, por lo que se la cedió a Ahmed. "Sigo con la preocupación y el temor de que ella, estando embarazada, en cualquier momento podría contagiarse" señaló.

Consideró que la desconfianza que se suscitó en torno a esta vacuna en México se debió a las propias declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell. "Dio una declaración, para mí, desafortunada, pues dijo que esa vacuna no se iba a utilizar en México por cuestiones de bioseguridad, y la gente pensó que la vacuna no sirve". Ahmed dijo que él no experimentó ningún temor en ponérsela porque estaba informado sobre la eficacia y seguridad de la vacuna.