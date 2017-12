Mexicali, BC.- Una construcción que permitirá llevar agua potable de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali para la empresa Constellation Brands provocó tensiones entre integrantes del colectivo Mexicali Resiste y guardias de seguridad de la compañía cervecera.

En el ejido El Choropo, Grupo Reforma observó en los inicios de la conexión, a la altura del kilómetro 8 de la carretera Mexicali-San Felipe, a varios agentes de seguridad privada con el rostro cubierto y grabando en cada momento con sus teléfonos móviles.

Los guardias con capuchas negras también vigilan la periferia de la construcción en motonetas, así como camionetas todo terreno.

A partir del pasado 19 de diciembre comenzó la tensión entre los guardias y manifestantes, según se aprecia en videos que documentaron los mismos integrantes del Comité por la Defensa del Agua y de Mexicali Resiste.

La conexión de agua, a cargo de la Constructora Cadena, se hace con tubos de 20 pulgadas y se localiza a un lado de un canal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un área federal.

Víctor Tapia, integrante de la empresa de seguridad Vape Seguridad, aseguró que los vigilantes trabajan encapuchados porque es una zona con frío y donde hay polvo constantemente.

"Estamos para decirles a quienes quieren ingresar que hay muchos puntos ciegos y no se pueden ver", aseguró.

"Ellos (manifestantes) me agreden verbalmente, y como ellos me graban y me toman fotos, yo también".

En defensa de sus trabajadores, la cervecera emitió un comunicado el pasado sábado en donde asegura que uno de éstos fue agredido por un manifestante.

"Aproximadamente a las 11:00 horas, uno de nuestros colaboradores, Guadalupe González, fue agredido físicamente por Filiberto Sánchez", se lee en el texto.

"Tras lo acontecido, González fue trasladado al hospital para su atención inmediata", agregó la cervecera, "su estado de salud es estable y continuará bajo observación médica".

Constellation Brands destacó que rechaza cualquier agresión que dañe la integridad de sus colaboradores, contratistas, familias, así como de la comunidad de Mexicali.

"El incidente de hoy se suma a otros registrados en los últimos días en la zona donde se lleva a cabo una obra pública de infraestructura, por ello hemos interpuesto las respectivas denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado", mencionó.

En julio de este año, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid anunció la cancelación de un acueducto en el valle de Mexicali que beneficiaría a Constellation Brands, que ya invirtió más de 500 millones de dólares, pues planea producir 5 millones de hectolitros de cerveza a partir del 2019.

La cervecera solicitó 15 litros por segundo de agua de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Ces), organismo que distribuye el líquido a los habitantes de esta Capital, según se dio a conocer en agosto pasado.

El colectivo Mexicali Resiste se opone a la empresa dado que usará agua de Mexicali, Municipio ubicado dentro de una región desértica y con poco acceso al líquido.