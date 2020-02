Aguascalientes no atenderá a pacientes foráneos: Orozco S.

Aguascalientes, Ags.

El gobernador Martín Orozco Sandoval advirtió que los servicios de Salud del estado no atenderán a pacientes que no sean de dicha entidad, sobre los que dijo: "a la chingada".

En declaraciones a la prensa, dijo que la atención de casos de pacientes foráneos son casi 25%.

"Un gran costo que tiene el servicio de salud son dos rubros: uno es la atención de casi el 25% que son foráneos, de estados que no son de Aguascalientes, a la chingada... yo no puedo atender a estados porque eso me lleva un costo aproximado de cerca del 25%", declaró.

Agregó que ante la negativa del gobierno federal de aceptar las propuestas de los gobernadores panistas para sumarse al Insabi, inició en Aguascalientes un análisis de los hospitales que deberán terminar a finales de febrero.

Este miércoles, los gobernadores panistas advirtieron que no entregarán los sistemas de salud de sus entidades al gobierno federal, porque tienen mayores niveles de calidad y servicio a la población del que se pretende otorgar con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).