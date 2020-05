¡Aguardan silbatazo!

Los deportistas no son los únicos que deben cumplir ciertos parámetros para "clasificar" a unos Juegos Olímpicos. Y al igual que ellos, ahora también los jueces, árbitros, referee, oficiales técnicos o como se les denomine dependiendo la disciplina, que sancionarán las competencias de Tokio 2020 deben esperar 15 meses para demostrar sus habilidades.

El aplazamiento de la justa nipona obligó a las federaciones internacionales a detener los trámites de acreditación de sus respectivos cuerpos arbitrales, los cuales estaban prácticamente concluidos.

Sin embargo, de acuerdo con mexicanos que ya habían cubierto todos los requisitos e incluso tenían su boleto de avión, en la mayoría de las deporte del programa olímpico se mantiene al personal con silbato, tarjetas, banderines, cronómetro, según sea el caso, seleccionado.

Gracias a su experiencia y trayectoria, México suma hasta ahora a seis representantes en las disciplinas de voleibol, tiro con arco, triatlón, halterofilia y en beisbol que avalarán competencias, y a la mayoría les han confirmado su lugar para los escenarios japoneses para el verano de 2021.

Guillermina García, de tiro con arco, tendrá su primera experiencia en unos Olímpicos propiamente dichos, pues ya intervino en los Juegos Juveniles de Buenos Aires 2018 y en los Paralímpicos de Río 2016.

"Mi expectativa siempre es hacer un buen papel para que sigan considerando a los jueces mexicanos en futuras competencias porque por lo menos a nivel América los mexicanos siempre han desempeñado un buen papel. Siento que nivel mundial están bien vistos los jueces mexicanos de tiro con arco", dijo García quien se desempeñará como juez de línea o de paca en Tokio.

Y aunque tiene su lugar asegurado, el ampáyer Jair Fernández reconoce que la postergación de Tokio 2020, a celebrarse ahora del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año, alargará de alguna manera su emoción de sancionar partidos en el regreso de su deporte a Juegos Olímpicos.

Aunque también le permitirá actualizarse y estudiar más las reglas para aplicarlas de la mejor manera gracias al tiempo que está teniendo por la cuarentena en México y a los meses que faltan para debutar como "ampáyer olímpico".

"En enero me llegó la carta que había sido seleccionado para los Juegos Olímpicos y con esto de que se aplazaron nos ha dicho que los que fuimos seleccionados seguimos dentro, que eso no cambia. Ahora es nada más esperar aunque no hay nada seguro porque para como está la pandemia", expuso Fernández vía telefónica desde Mexicali.