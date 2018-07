Aguarda Anderson en la final

Londres, Inglaterra

El tenista sudafricano Kevin Anderson logró una muy trabajada victoria en la semifinal de Wimbledon ante el estadunidense John Isner, que vendió cara la derrota en un juego que duró seis horas y 35 minutos.

Anderson se llevó el primer set que podía anticipar el duelo que le esperaba tanto a los jugadores como a los espectadores, pues desde un inicio, los tres primeros sets se fueron a muerte súbita, solo un adelanto de lo que sería el quinto.

Isner logró revertir la situación, pero no pudo conservar la inercia ganadora y cayó en los últimos sets para catapultar al sudafricano a su segunda final Grand Slam, tras firmar un marcador de 7-6 (8-6), 6-7 (5-7), 6-7 (9-11), 6-4 y 26-24.

Con este resultado, Kevin Anderson esperará al ganador del duelo entre el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, quien ansía conquistar su primer título de Grand Slam y no repetir la historia del Abierto de Estados Unidos de 2017, donde cayó ante el manacorí.

SE POSPONE NADAL-DJOKOVIC

El partido entre el tenista español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, correspondiente a la segunda semifinal del torneo de Wimbledon 2018, fue detenido y reprogramado para este sábado, luego de cumplirse el límite en el horario nocturno.

Una regla de este torneo inglés de "Grand Slam", no permite jugar más allá de las 23:00 horas, por normativa legal, y para respetar el descanso de los vecinos cercanos a la zona, lo que obligó a detener el encuentro.

Luego de dos horas y 53 minutos de juego, el tenista serbio dominaba el cotejo con una pizarra de 6-4, 3-6 y 7-6 (9), tras un desempate vibrante en el tercer set ante el raqueta español.

El tenista sudafricano Kevin Anderson ya espera al ganador del duelo Nadal-Djokovic, para poder disputar el encuentro de la gran final, luego de eliminar al estadounidense John Isner por 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 y 26-24 en seis horas y 36 minutos de agotador encuentro.

