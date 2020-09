¡Aguantó cañonazos!

Dicen que si no puedes contra el enemigo, únete a él.

Y eso intentaron las Águilas al querer comprar a José Cardozo, Sinha y Da Silva, pero Valentín Diez, dueño del Toluca, no lo permitió, aseguró Rafael Lebrija.

"Don Valentín (Diez) no vendía, afortunadamente, él tenía los recursos económicos para no tener que estar dependiendo de vender a un jugador, por eso en ese tiempo no vendíamos a nadie".

"Por Cardozo nos ofrecían siete, ocho millones, por Sinha igual ocho millones, por Paulo (Da Silva) sentados en un restaurante también me ofrecieron 8 millones por él, fue el América", declaró el ex directivo para TUDN.

Lebrija señaló que la imagen de la FMF fue manchada tras la revelación de que hizo depósitos a algunos de los sentenciados por el caso de corrupción conocido como FIFAGate.