Aguantará ´Tata´ Martino hasta el final por Moreno

Ciudad de México

Héctor Moreno tiene a la Selección Mexicana a la espera de conocer si podrá estar en la Copa Oro.

El defensor, líder e inamovible en el cuadro de Gerardo Martino, estaría alejado de la lista final para el torneo que arranca el sábado, pero el combinado nacional aguantará hasta los últimos exámenes médicos para conocer a profundidad el lapso de recuperación.

Un desgarre en la pierna izquierda alejaría al zaguero de la Real Sociedad de la primera competencia oficial en la era "Tata", y él mismo no quiso confirmar su baja antes de conocer por completo el nivel de complejidad de la lesión.

La Selección Mexicana aterrizó este lunes en Los Ángeles, sede del debut en la Copa Oro —frente a Cuba—, a disputarse el sábado en el Rose Bowl.

Moreno no es la única preocupación de Martino, porque Edson Álvarez todavía se mantiene en recuperación de su rodilla. El mediocampista no estaría en los primeros duelos del Tricolor y lo aguantarán hasta la fase de eliminación. Sin embargo, con el veterano no podrían darse ese lujo.

La Selección Mexicana debe presentar su última lista para el certamen regional el viernes.