Agridulce Navidad

La actriz Emma Thompson es la culpable de que la historia de Last Christmas: Otra Oportunidad para Amar gire en torno a la popular rola de Wham!, lanzada hace 35 años.

La cinta, dirigida por Paul Feig (Damas en Guerra, Cazafantasmas), se centra en Kate (Emilia Clarke) y Tom (Henry Golding), dos enamorados que por azares del destino viven un agridulce romance navideño.

ENAMORADA DE LA TRAMA

"Emma, quien hace un extraordinario papel como la mamá de Kate, concibió la idea. Yo no quería hacer la película cuando me lo propuso, pero leí el guión y me enamoré de la forma en que aborda la Navidad.

"Ella le contó lo que quería a George Michael años antes de fallecer y él estuvo al tanto de que se haría una película.. Primero fue hacer la historia en torno al éxito de Wham!, pero después pudimos encontrar las canciones claves para muchas situaciones en el filme", detalla Feig en entrevista.

Kate es una chica poco responsable en el trabajo y en sus relaciones personales, quien sueña con hacer una carrera exitosa en la industria del entretenimiento, pues canta muy bien.

CUENTO DE HADAS

Tom surge de la nada, un cliente apuesto y alegre de la tienda donde ella trabaja y que le pertenece a una "Santa" muy particular, personificada por Michelle Yeoh.

"Todos aspiramos a vivir un cuento de hadas aunque sea por un día, un año o por toda la eternidad. A Kate le toca el suyo, pero así como es agridulce la canción, es agridulce su situación", apunta Clarke.

"Hay que sumarle que no es una historia sosa o convencional, sino un relato de dos almas que coinciden, pero una de ellas vive un proceso personal muy crítico", destaca Golding.

Canciones de George Michael van sonando en el transcurso de la película, en la que Kate no acaba de entenderse con su madre, Petra (Thompson), y en la que Henry se muestra distante de la chica que lo cautiva.

ROMANCE EJE CENTRAL

"El romance es el eje central, pero alrededor hay temas de suma importancia hoy en día: migración, personas sin hogar, racismo, parejas del mismo sexo... Pero teniendo a la talentosísima Emma Thompson escribiendo esta historia, sabíamos que sería incisiva, romántica e irreverente", puntualiza Yeoh.

"Hay que poner atención en los chistes, porque Emma es particularmente graciosa. No hay mejor situación que la del pudín... Hasta que la vean sabrán de qué es, ¡a ella se le permite la broma!", enfatiza Feig.

El cineasta viste el filme con temas como "Freedom ´90´", "Praying for Time", "Faith" y "Too Funky", entre otros, además de añadir el tema inédito "This Is How (We Want You to Get High)".