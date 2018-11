Agricultores almacenan soya en EU tras guerra comercial

Nueva York, Estados Unidos.

En lugar de vender el cultivo inmediatamente después de cosecharlo (como lo hacen casi todas las temporadas de cosecha para pagar las cuentas) lo guardan en silos, contenedores, bins, bolsas, o lo que sea que puedan obtener para mantenerlo seguro y seco.

La esperanza es que en los próximos meses las tensiones comerciales disminuyan, y China, el principal mercado para la semilla oleaginosa, comience a comprar de nuevo a los agricultores estadounidenses, elevando los precios deprimidos en el proceso.



Un bushel de soya se valoraba a solo 8.87 dólares el viernes. Hace ocho meses, antes de que las tensiones comerciales dieran lugar a aranceles, su precio era aproximadamente 2 dólares más alto.



Los riesgos son grandes. Si bien el comercio de futuros indica precios más altos el próximo año, esto podría cambiar dependiendo de las negociaciones comerciales y el aumento de los suministros. Por otra parte, la cosecha se podría dañar.



La soya no es maíz y no se almacena tan bien. Si no se mantiene absolutamente seca, puede absorber la humedad rápidamente y pudrirse, lo que la deja inutilizable, y asquerosa.



Sin embargo, Wayne Humphreys, un granjero de Iowa, va a poner en silos tanta cosecha como le sea posible porque quiere postergar sus ventas en el mercado. "Te da un cierto control", dijo.



La lucha por el almacenamiento se produce justo cuando la producción de soya está alcanzando un récord. Los productores estadounidenses tratan de recuperarse, ya que se proyecta que los ingresos agrícolas totales caerán por cuarta vez en cinco años.



El apetito chino por la soya, utilizada en todo, desde comida de cerdo hasta el aceite de cocina, alguna vez fue muy positivo. Pero con el inicio de los aranceles, las importaciones del país de semillas oleaginosas de Estados Unidos se han desplomado, cayendo casi un 90 por ciento en septiembre respecto del año pasado.



Para algunos agricultores, no hay más remedio que quedarse con su cosecha. Millones de bushel no tienen a dónde ir. Las terminales en Portland, una salida clave en el Pacífico nororiente para enviar a China, rara vez tiene ofertas. Los suministros están atascados en las terminales y ascensores de granos, pese a que el clima frío y húmedo en Dakota del Norte ha dejado muchos acres sin cosechar.



Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), se espera que los inventarios de soya del país aumenten más del doble a alrededor de 955 millones de bushels al final de este año de cosecha.



Los futuros de soya para entrega en julio próximo se cotizaban en aproximadamente 9.27 dólares el viernes, lo que indica que vender más adelante puede generar más dinero. Y los comerciantes están especulando que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos pueden disminuir a medida que los países discuten un acuerdo antes de la reunión del Grupo de los 20 en Argentina este mes.



Los aranceles han afectado particularmente a las exportaciones de Dakota del Norte, donde la expansión de la superficie cultivada de semillas oleaginosas fue el resultado directo del crecimiento de la demanda china.



El estado es el cuarto mayor productor de soya de Estados Unidos y alrededor del 70 por ciento se exporta a Asia, en gran parte debido a su accesibilidad geográfica a los puertos occidentales.



Agricultores pertenecientes a la cooperativa de granos de James Valley en el sureste de Dakota del Norte están reteniendo tanta soya que almacenarán al menos 2 millones de bushels de cultivos en bolsas este año, el doble que el año pasado.



En su sede en Berlín, en el condado de Cass, la cooperativa cuenta con 400 mil bushels de soya en bolsas de plástico de un solo uso, el doble que hace un año.



Illinois, el mayor productor de soya de Estados Unidos, podría tener el mayor déficit de almacenamiento y necesitar hasta 100 millones de bushel para almacenar cultivos, dijo Tim Brusnahan, analista de Brock Associate, firma de consultoría e intermediación agrícola.



A principios de este mes, el Departamento de Agricultura de Illinois había recibido solicitudes para capacidad de almacenamiento de emergencia para 11.6 millones de bushels, tales como bolsas, casi el triple de la cantidad del año anterior. Las solicitudes de almacenamiento temporal, tales como estructuras con cubiertas impermeables, aumentaron un 4 por ciento.



Si bien los cultivos de Illinois dependen menos de la demanda china, los bajos precios de hoy hacen que almacenar la soya sea una mejor opción, dijo Darrel Gingerich, vicepresidente de Gingerich Farms en Lovington, Illinois.