¡Agresivo ante ´Reds´!

Para Antonio Mohamed, director técnico del Monterrey, enfrentarse al Liverpool —en las semifinales del Mundial de Clubes— representa un juego "para irlo a ganar"; si no, "no estaría aquí".

En entrevista concedida a Multimedios Deportes, El Turco desmenuzó lo que tiene que hacer su equipo para tener chance de vencer al campeón de Europa.

"Si tenemos esta oportunidad de planear el partido y lo planificas para defenderlo y no para ganarlo, yo no tendría que estar acá. Me voy a preparar para ganar, a ganar agresivo", sentencia el carismático estratega.

Mohamed también mandó un claro mensaje: "La idea es tener jugadores ofensivos, con dos delanteros, además de solidez defensiva y esa dosis de fortuna que estamos teniendo".

Aseguró que sus jugadores "están por las nubes" en cuestión anímica. "Con la mirada me dicen que les podemos ganar y yo simplemente los tengo que acompañar. No es un juego de Liga MX, tenemos que hacer un partido perfecto".

Para el que ya tiene todo planeado: "El portero tiene que sacar tres que vayan al palo. Cuando nos desborden, tiene que haber apoyo y de las cuatro o tres que tengamos, meter una o dos. En los duelos personales, esperemos perder tres de 10; si no, va a estar muy complicado".

APUNTA JANSSEN

A FINAL DE LIGA

Con la mente puesta en estar a punto para la Final de Liga MX con América, el delantero Vincent Janssen continuó con su rehabilitación con ejercicios en cancha.

El holandés se encuentra en la segunda semana de su recuperación, después de lastimarse el aductor derecho durante el partido de vuelta de la Semifinal del Apertura 2019 contra el Necaxa.

Janssen estuvo bajo la supervisión del doctor Francisco García.

De acuerdo al pronóstico, el europeo tardaría, por lo menos, dos semanas en recuperarse.