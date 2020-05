Agreden verbalmente a la Guardia Nacional

Cd. Victoria, Tam.- Hace unos días trascendió el caso en el que un elemento de la Guardia Nacional fue agredido al participar en un operativo vial por la contingencia sanitaria del coronavirus, y personal de esa corporación señala que entre el 30 y 40 por ciento de los automovilistas reaccionan agresivamente ante dichas recomendaciones.

"Para la gente normalmente es incómodo que los estén parando cada determinado tiempo, pero uno sólo les hace la recomendación por la contingencia que se está viviendo en el país, y a nivel mundial, esto es para el cuidado de ellos y de su familia", indicó el agente Erick ´N´.

"Se les está haciendo la recomendación conforme a los métodos de sanidad, que usen el cubrebocas, sus guantes, así como el gel antibacterial en los vehículos", dijo.

Los operativos de concientización vial son encabezados por la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, en estos participan la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en materia sanitaria y la Guardia Nacional en tareas de Seguridad y Proximidad con la población.

"Hay gente que no entiende, que sigue saliendo a las calles sin necesidad de que lo hagan... también se les está diciendo sobre las placas que no circulan, se hace para que no haya mucho vehículo ni personas fuera de sus casas... pero tampoco están respetando el Hoy no Circula", dijo el agente de la Guardia Nacional que precisó que por el momento solo se están limitando en hacer recomendaciones a los automovilistas, debido a que están en espera de que sea publicado un decreto gubernamental con las sanciones por faltar al doble no circula.

Asimismo, recalcó que de cada 10 vehículos detenidos para hacer la recomendación de las medidas sanitarias, entre tres y cuatro automovilistas reaccionan de manera agresiva con los elementos de Seguridad Pública.

"Hay veces que los paran y dicen que van a su trabajo y están perdiendo tiempo, que los hacemos perder su tiempo", señaló.