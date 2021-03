Agreden policías hasta a los brigadistas, en Palacio Nacional

Ante los intentos de las mujeres por derribar la valla, policías comenzaron a lanzarles gas pimienta, provocando una estampida y que varias de ellas tropezaran y sufrieran ardor en ojos y garganta.

Elementos policiacos también golpearon a una integrante de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, que justo acompaña la movilización para fomentar acciones pacifistas.

"Este Gobierno no está respetando su discurso y al contrario está manejando un doble discurso de izquierda", relató la voluntaria golpeada, quien dijo sentirse triste porque no las autoridades no le permitieron hacer su trabajo.

La integrante de Marabunta golpeada relató que autoridades están usando armas blancas, agreden y no respetan protocolos de actuación durante la marcha de este lunes.

Pasadas las 17:30 horas, un último contingente de mujeres arribaba al Zócalo por 5 de Mayo.

En la plancha, participantes de la movilización ya habían encendido objetos a manera de fogata y lanzaban consignas contra violencia y feminicidios en el País.