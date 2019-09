Agreden manifestantes a policías en Palacio

Ciudad de México.

Manifestantes provenientes de Chiapas agredieron ayer con palos a elementos de la Policía Militar que resguardan el Palacio Nacional. Cuando normalistas de Zinacantán intentaron instalar un plantón frente al recinto y colgar algunas lonas en los enrejados de la fachada, elementos federales fueron desplegados, lo que provocó una primera confrontación.

Minutos después, armados con palos, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que también están en plantón, se sumaron a los estudiantes para hacer frente a los policías militares.

La agresión se registró luego de que esos manifestantes increparon verbalmente a los militares. Los inconformes lanzaron café caliente a uno de los elementos, mientras otros soltaban golpes con palos.

Se reportaron tres militares lesionados, dos por golpes en la espalda y uno en la cabeza.

ATENDIDOS

Tres integrantes de la Policía Militar que vigilan Palacio Nacional reciben atención médica por lesiones leves tras haber sido agredidos a palos por manifestantes esta mañana, informó el Vocero presidencial, Jesús Ramírez.

El funcionario detalló que los militares son atendidos en el servicio médico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"La Policía Militar no respondió la agresión, se retiró, se replegó, afortunadamente no pasó a mayores; hay tres policías militares lesionados, con lesiones leves, y están en observación, ahorita los está atendiendo un doctor, son lesiones menores, pero cualquier manera se les está prestando atención, no hay nadie hospitalizado ni nadie sufrió ningún daño de mayor consideración.

"Ahorita el doctor está viendo el tipo de lesiones, son pequeños hematomas, inflamaciones, no hay ninguna herida de consideración y que ponga en riesgo la vida de nadie", explicó en entrevista.

Ramírez detalló que los agresores pertenecen al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quienes mantienen un plantón afuera de Palacio Nacional para exigir la liberación de integrantes de su organización presos.

Relató que el enfrentamiento ocurrió cuando policías militares trataron de impedir que estudiantes de la Normal Jacinto Canek de Chiapas ataran de los barrotes de las ventanas de Palacio Nacional lazos para colgar casas de campaña.