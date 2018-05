Agreden compañeras a niña en secundaria. Sufre estudiante daños físicos y psicológicos

Valle Hermoso, Tam.- Una estudiante de primer grado en la Secundaria Técnica número 16 "José Bernardo Gutiérrez de Lara", sufrió maltrato físico y psicológico por parte de dos de sus compañeras que incluso la mandaron al hospital.

Se trata de una alumna del primer grado de la escuela turno vespertino, la cual el jueves fue agredida físicamente por dos de sus compañeras que ya tenían meses acosándola por un supuesto celo al ver que las superaba en las calificaciones.

La madre de la menor, de 13 años de edad, quien para protección de la misma pidió no se revelara el nombre, dijo que su hija llegó a casa con al menos tres desprendimientos de cabello, dos en el área de la nuca y uno más a la altura del oído izquierdo, además de varios rasguños y hematomas, por lo que la llevó para que recibiera atención en la Unidad Médica Familiar número 18 del IMSS.

Ahí, los médicos señalaron que difícilmente el cabello se repondría, pues fue dañada la zona capilar desde la raíz a consecuencia del desprendimiento del cabello, por lo que la menor sufrió una crisis psicológica al enterarse de lo que estaba ocurriendo.

"Constantemente recibe agresiones, Bullying y maltrato porque es una niña muy sería y lleva buenas calificaciones, las autoridades del plantel me dicen que no pueden hacer nada al respecto, el subdirector me dijo que yo sobreprotegía a mi hija y que la dejara enfrentar al mundo exterior", dijo ayer la madre de la menor, refiriéndose al profesor Enrique Silva, subdirector del plantel.

Aseguró también que el director, el profesor Juan José Aranda Martínez, le dijo que trataría de averiguar si los padres de las oras dos jovencitas agresoras, podrían responder con los daños que sus hijas causaron, pero no garantizó nada.

Ayer mismo, la jefa del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, la maestra Graciela Torres, se comunicó con la madre de la menor agredida para ofrecer atención médica a la misma, por lo que desde ayer se le realizan diversos estudios con la finalidad de evitar padecimientos psicológicos, traumas u otros problemas.