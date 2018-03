Agrede maestra a alumno autista

Toluca.- Esther Chávez Velásquez denunció la agresión de una docente del Instituto IMAD de Toluca en contra de su hijo de 7 años de edad, quien padece disfasia del lenguaje y trastorno psicomotor.

Mediante una publicación en Facebook, la madre hizo públicos los videos a los que tuvo acceso por la propia escuela, ubicada en la colonia San Sebastián, en el municipio de Toluca.

La señora platicó que desde hace un mes y medio inscribió a su hijo en esta institución, conocida por atender a menores en las mismas condiciones, y al que llegó también por recomendación de una amiga, aunque no logra identificar si hubo avance en la conducta de su hijo y el aprendizaje pues al mismo tiempo lo inscribió a clases de natación.

Indicó que el 27 de febrero se encontraba pagando la colegiatura con la directora cuando escuchó el llanto de su hijo y pidió verlo.

Al llegar con él, se dio cuenta que la maestra, llamada Susana, agredió física y verbalmente al niño.

La directora pidió analizar los videos de las cámaras con circuito cerrado en la escuela para conocer los hechos y fue ahí donde se dieron cuenta de las lesiones que la docente ejerció en contra del alumno.

Narró que le torció las manos y lo golpeó en el estómago.

"Afortunadamente yo alcancé a escuchar su llanto y lo encontré aterrado".

Por estos hechos estableció una denuncia ante el Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia estatal.

"Mi hijo no puede acusarla directamente porque no habla, lo único que había notado es que decía cada martes que 'ahí feo', señalando a la escuela, eso no me gustaba", reprochó la madre de familia.

Sin embargo, no había notado lesiones previas a las reportadas en las redes sociales.

La institución (que no es fácil identificar porque no cuenta con letreros en la fachada) se encuentra en una de las colonias más antiguas de Toluca.

La directora se negó a dar una versión sobre los hechos, pues dijo que posteriormente ofrecerán una conferencia de prensa.